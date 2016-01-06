الانتهاء من ترميم 100 ألف قطعة وتمثال أثرى بمعابد الأقصر

أكد عبد الناصر أحمد عبد العظيم، مدير عام ترميم أثار معابد الكرنك وطريق الكباش، أنه تم الانتهاء من ترميم أكثر من 100 ألف قطعة آثرية وتمثال لمختلف ملوك القدماء المصريين، مشيرا إلى أن المصريين من ذوى الخبرة لم ولن يتسببوا في الإضرار بآثار البلاد، بل يعملون من أجل إعادتها للحياة للاستفادة منها وعرضها مرة آخري للزوار.

وقال مدير ترميم آثار الكرنك وطريق الكباش، لـ"اليوم السابع"، إن من أبرز أعمال الترميم التى شارك فيها ذقن تمثال أبو الهول في الجيزة، وبعد نجاحه فى تلك المهمة، تم تعيينه في مجال ترميم الآثار مع مجموعة آخرى من كبار رجال الترميم بمصر، لافتا إلى أنه يعمل فى هذا المجال منذ أكثر من 30 عاما.

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