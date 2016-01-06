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وزير الرى: مشروع الـ 1.5 مليون فدان "كنز" والمياه الجوفية تكفيه 100 عام

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وزير الرى: مشروع الـ 1.5 مليون فدان "كنز" والمياه الجوفية تكفيه 100 عام وزير الرى: مشروع الـ 1.5 مليون فدان "كنز" والمياه الجوفية تكفيه 100 عام
وصف الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، مشروع استصلاح المليون فدان بـ”الكنز”، مؤكدا أن مخزون المياه الجوفية للمشروع تكفى لـ 100عام.

وأوضح خلال حواره، مع الإعلامي وائل الإبراشى، ببرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم”، أن المشروع مجتمع عمرانى متكامل، وأن الدولة لن تتكلف منه شيئا، فالمنتفع والمستثمر هو من سيتحمل كافة تكاليف المشروع، وسيحقق فائض للدولة.

وأضاف“مغازي”، أن عددا من المستثمرين السعوديين لديهم رغبة حقيقية للاستثمار في المشروع، مشيرا إلى أن أحد المستثمرين تقدم بطلب لشراء عددا من الأفدنة لإقامة مصنع بنجر السكر.

وقال وزير الرى والموارد المائية، إن الوزارة تقوم بعملية تطهير لبحيرة المنتزه لتوسيع منافذها على البحر منعا للانسداد، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت 300 مليون جنيه، لتطهيرات كافة البحيرات، من الترسبات، كما سيتم الانتهاء من تطهير بحيرة المنزلة نهاية العام الجارى.

وأشار "مغازي" إلى أن الأسماك الفاخرة عادت للبحيرة بعد تنقية مياه البحيرة، مؤكدا أن الدولة عازمة على عودة الحياة لكافة البحيرات لإعادة الثروة السمكية مرة أخرى.


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