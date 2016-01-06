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ضبط عاطل بحوزته 27 فرد خرطوش وبندقيتين و40 طلقة و500 جرام هيروين بالخانكة

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ضبط عاطل بحوزته 27 فرد خرطوش وبندقيتين و40 طلقة و500 جرام هيروين بالخانكة ضبط عاطل بحوزته 27 فرد خرطوش وبندقيتين و40 طلقة و500 جرام هيروين بالخانكة
تمكنت قوات أمن القليوبية، منذ قليل، من القبض على عاطل بحوزته 27 فرد خرطوش و2 بندقية خرطوش، و40 طلقة و500 جرام هيروين فى حملة أمنية فى الخانكة.

وشن اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية حملة أمنية على أخطر بؤرة إجرامية فى دائرة الخانكة، قادها اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية وشارك فيها العقيد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية ورئيس مباحث الخانكة ومجموعات قتالية والقوات الخاصة، وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو "عبد السلام .ف.ع" عاطل بحوزته 27 فرد خرطوش، و2 بندقية خرطوش، و20 طلقة خرطوش، و20 طلقة آلى، و500 جرام هيروين، و 120 ألف جنيه حصيلة تجارته، وجارى مناقشة المتهم للوقوف على حجم نشاطه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

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مصر 365