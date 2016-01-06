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ضبط سيارة محملة بـ3080 علبة دواء مجهولة المصدر بالفيوم

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ضبط سيارة محملة بـ3080 علبة دواء مجهولة المصدر بالفيوم ضبط سيارة محملة بـ3080 علبة دواء مجهولة المصدر بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، قبل دخولها لتداولها وبيعها بالسوق السوداء بالمحافظة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً بضبط سيارة نقل قيادة "مصطفى م ن" 35 سنة سائق ومحملة بـ 3080 علبة أدوية مجهولة المصدر، وبدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 270 لسنة 2016 جنح مركز طامية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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