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اليوم.. أولى جلسات طعن 149 متهمًا على حكم إعدامهم بأحداث كرداسة

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اليوم.. أولى جلسات طعن 149 متهمًا على حكم إعدامهم بأحداث كرداسة اليوم.. أولى جلسات طعن 149 متهمًا على حكم إعدامهم بأحداث كرداسة
تبدأ محكمة النقض اليوم الأربعاء أولى جلسات الطعن المقدم من 149 متهمًا على حكم محكمة جنايات الجيزة بإعدامهم شنقًا فى قضية أحداث كرداسة والمتهمين فيها باقتحام قسم كرداسة وقتل أفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة 14 أغسطس 2013.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت فى القضية التى تحمل رقم 4804 لسنة 2013 كلى شمال الجيزة، بإعدام 183 متهمًا منهم 149 حضوريًا و34 غيابيًا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، وبالبراءة لمتهمين، وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 188 متهمًا منهم 151 محبوسًا، و35 هاربًا، إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة والتى راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

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