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النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى فى حريق ورش باب الشعرية

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النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى فى حريق ورش باب الشعرية النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى فى حريق ورش باب الشعرية
استعجلت نيابة باب الشعرية، تقرير المعمل الجنائى فى واقعة حريق عدد من ورش الأقمشة بمنطقة باب الشعرية، لكشف ملابسات الواقعة.

وأمرت نيابة باب الشعرية فى وقت سابق، بانتداب رجال المعمل الجنائى، لكشف ملابسات حريق عدد من ورش الأقمشة بمنطقة باب الشعرية، كما كلفت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت باستدعاء مالكى العقارات وأصحاب الورش للاستماع إلى أقوالهم حول واقعة الحريق.
> كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل ورشة أقمشة بنطاق دائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية، وكلف اللواء جمال حلاوة، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى فى محيط الحادث.

ومنعت قوات الدفاع المدنى، امتداد النيران للعقارات المجاورة، وأخمدت النيران دون خسائر بشرية، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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مصر 365