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لو بتعانى من نزيف الأنف واللثة.. فتش عن نقص فيتامين ك واعرف موجود فين

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لو بتعانى من نزيف الأنف واللثة.. فتش عن نقص فيتامين ك واعرف موجود فين لو بتعانى من نزيف الأنف واللثة.. فتش عن نقص فيتامين ك واعرف موجود فين
يجهل كثير من الأشخاص بعض الأضرار الصحية التى يسببها نقص فيتامين ك فى الجسم، والذى يعمل على تقليل حدوث نزيف عند حدوث جرح ذلك غير فوائد صحية أخرى.

نقص فيتامين ك


>حول ذلك يقول دكتور أحمد طايع، استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن فيتامين ك أحد أنواع الفيتامينات الضرورية والمفيدة للجسم، حيث يقوم بدور أساسى فى تقليل حدوث النزيف عند الجروح.

أسباب نقص فيتامين ك


>واستكمل د.طايع قائلا "فيتامين ك أحد أنواع الفيتامينات الضرورية التى يتم إنتاجها وإفرازها من الكبد، لذلك فى حالة حدوث مشاكل صحية بالكبد يقل إفراز فيتامين ك"، موضحا أنه يتوافر فى الخضراوات كالسبانخ والبروكلى والبقوليات وفول الصويا والبيض والفراولة واللحوم.

ويتابع د.طايع قائلا: هناك بعض الأعراض التى تظهر على الشخص فى حالة حدوث نقص فى فيتامين ك وأهمها:

1) التئام الجروح يستغرق وقتا طويلا.
>2) حدوث نزيف بصورة مبالغ فيها عند الجروح.
>3) حدوث نزيف من الأنف أو اللثة.

لذلك ينصح د.طايع فى حالة ملاحظة أن التئام الجروح يستغرق وقتا طويلا وحدوث نزيف من الأنف أو اللثة بضرورة الذهاب للطبيب المختص لمعرفة السبب.

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