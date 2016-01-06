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التحالف الدولى: الخلاف بين الرياض وطهران لم يؤثر على جهود التحالف حتى الآن

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التحالف الدولى: الخلاف بين الرياض وطهران لم يؤثر على جهود التحالف حتى الآن التحالف الدولى: الخلاف بين الرياض وطهران لم يؤثر على جهود التحالف حتى الآن
قال بريت ماكجيرك، المبعوث الأمريكى الخاص للتحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش إن الخلاف بين المملكة العربية وإيران لم يؤثر على جهود التحالف للقضاء على التنظيم حتى الآن.

وتابع ماكجيرك فى وزارة الخارجية الأمريكية :"حتى الآن، لم نر أى تأثير على الحملة "المضادة لداعش" بصورة عامة"، وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى "كان على الهاتف طوال اليوم تقريبا" فى محاولة لنزع فتيل الأزمة الدبلوماسية.

وقال ماكجيرك :"نحث على وقف التصعيد، لأن طالما هناك استقطاب إقليمى وتصعيد إقليمى، فإنه من الواضح أن هذا سيسبب صعوبات ويفتح طرقا للمتطرفين من جميع الجهات للاستفادة من الوضع".

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