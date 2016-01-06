أحد أهالى جنوب سيناء يطالب وزير الصحة بإنقاذ زوجته وأبنه من الموت

طالب جعفر النميرى أحد أهالى جنوب سيناء وزير الصحة بإنقاذ زوجته من الموت والسماح لها بإجراء عملية جراحية على نفقة الدولة.

وأكد جعفر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا يملك قوت يومه وليس له أى مورد مالى ينفق به على علاج أسرته وزوجته المريضة وأبنه المريض بنفس مرض والدته ويحتاج إلى علاج مستمر ونقل دم.

وكشف جعفر عن أن زوجته تدعى صفاء عبد المنعم وتحتاج إلى جراحة بالقلب لتغيير صمامين هما الأورطى والمترالى وتحتاج هذه العملية الـ150 ألف جنيه، وأنه غير قادر على إجراء العملية لها.

وقال جعفر، " تقدمت إلى وزارة الصحة بعدة طلبات، والأوراق الطبية اللازمة التى تثبت مرض زوجتى، من أجل إجراء العملية لها على نفقة الدولة، ولكنهم رفضوا وقالوا مفيش فلوس".

وأضاف جعفر، "أبنى طارق يعانى من تشنجات وضيق فى التنفس ويحتاج إلى علاج مستمر ويحتاج لمبالغ كبيرة من أجل تغيير دم له كل ست شهور خلاف أنه يحتاج إلى لبن صناعى ثمن العلبة 50 جنيه"، متابعاً "ظروفى صعبة جداً ومش عارف أعمل العملية لزوجتى، ومن هنا أناشد وزير الصحة، وأصحاب القلوب الرحيمة بإنقاذ زوجتى وأبنى طارق من الموت".



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