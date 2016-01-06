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نائب بالنور يحصل على موافقة المحافظ لإطلاق أسم شهيد على مدرسة بالبرلس

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نائب بالنور يحصل على موافقة المحافظ لإطلاق أسم شهيد على مدرسة بالبرلس نائب بالنور يحصل على موافقة المحافظ لإطلاق أسم شهيد على مدرسة بالبرلس
حصل الدكتور محمد إسماعيل جاد الله عضو مجلس النواب عن حزب النور بكفر الشيخ، على موافقة محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر بإطلاق اسم المجند أحمد عبد العاطى سيد ابن قرية الشرفاء التابعة لمركز البرلس والذى وافته المنية متأثرًا بإصابته فى تفجير إرهابى استهدف موقعه بمدينة العريش.

والتقى جاد الله، محافظ كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا التى تهم أبناء الدائرة، وعلى رأسها قضية الاستزراع السمكى بمنطقة بر بحرى وهو ما يعرف بمشروع 1800 فدان والواقعة في منطقة المقصبة وقضاعة بـ "بر بحرى".

كما ناقش جاد الله تقنين أراضى بر بحرى والمنطقة الشرقية، كما ناقش قضية 650 فدان الواقعة على الطريق الدولى الساحلى على حدود محافظة الدقهلية، والتى يحاول البعض الاستيلاء عليها، رغم أنها ضمن أملاك الدولة.

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