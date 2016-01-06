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القبض على 4 عمال وعاطل بحوزتهم أسلحة نارية بالفيوم

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القبض على 4 عمال وعاطل بحوزتهم أسلحة نارية بالفيوم القبض على 4 عمال وعاطل بحوزتهم أسلحة نارية بالفيوم
تمكنت حملة مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من إلقاء القبض على 4 عمال وعاطل بحوزتهم أسلحة نارية، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً بضبط كل من "محمود ع أ" 24 سنة عامل، وبحوزته طبنجة بورتا عيار 9 مليمتر قصير و3 طلقة من ذات العيار وبندقية خرطوش وتحرر عن ذلك المحضر رقم 664 لسنة 2016 إدارى قسم الفيوم، و"سيد ع ح" 22 سنة عامل، وبحوزته بندقية خرطوش، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 568 لسنة 2016 إدارى قسم الفيوم، و"حسن ر م" 25 سنة عامل وبحوزته فرد خرطوش، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 38 لسنة 2016 جنح مركز طامية.

كما تم ضبط "أشرف م س" 28 سنة عامل، وبحوزته فرد خرطوش، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 42 لسنة 2016 إدارى مركز طامية، و"أحمد ه م" 24 سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 43 لسنة 2016 إداري مركز طامية.

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مصر 365