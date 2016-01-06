اجتماع بين نواب أسوان والمحافظ لبحث أزمات الإقليم

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان مساء أمس أول لقاء بنواب البرلمان الجديد عن المحافظة.

وخلال اللقاء قرر محافظ أسوان إنشاء مكتب للإتصال مع نواب أسوان فى البرلمان يضم فرعين إحداهما بأسوان والأخر بالقاهرة لتحقيق التواصل والتفاعل المباشر ولاسيما فى المشاكل والاحتياجات الجماهيرية الملحة للتعامل معها أولاً بأول وتلبيتها بالشكل المطلوب.

ومن جانبهم أكد نواب أسوان، على أن تدنى مستوى الخدمات التعليمية والصحية والصرف الصحى ومشروعات الإسكان يأتى على رأس أولويات المطالب الجماهيرية، بجانب مشاكل المياه الجوفية ومياه الشرب وتداعيات تطبيق قانون المحاجر الجديد، بالإضافة إلى مشكلة العمالة المؤقتة بعدم تثبيتهم وتطبيق الحد الأدنى فضلاً عن مشكلة استمرار عمل المستشارين بالمحافظة.

كما طالب النواب من المحافظ بحل مشكلة وقف الترخيص الميكروباصات السرفيس الجديدة وأيضاً مشكلة توصيل المرافق للمنازل بالمناطق العشوائية، مع الإهتمام بالمنطقة الصناعية الفوسفاتية الجديدة بالسباعية شرق بالتوازى مع المنطقة الصناعية بالعلاقي.

وأشار نواب البرلمان خلال لقائهم مع المحافظ إلى أهمية التوسع فى منافذ بيع الأسماك بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية لمواطنى أسوان، موضحين باهمية الإستمرار فى مشروعات تطوير المناطق العشوائية وخاصة تطوير منطقة الصحابي، وأيضاً إنشاء إستراحة للمرضى المترددين على مركز مجدى يعقوب لأمراض القلب وتوفير وسائل المواصلات بكثافة أعلى لمنطقة الصداقة الجديدة لتيسير التنقل للمترددين على مستشفى أسوان العام الجديد بعد إفتتاحها.

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