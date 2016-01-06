البابا تواضروس يترأس اليوم "قداس الميلاد" بحضور مندوب عن الرئيس

يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأحد، قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، بحضور مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وممثلين عن الكنائس المختلفة، ومندوبا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذى حرص على تقديم التهنئة للبابا بنفسه ظهر أمس الأول بالمقر البابوى على رأس وفد ضم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.

فيما يحتفل الآباء الأساقفة كل فى إبراشيته ومقر المطرانية بعيد الميلاد، حيث يرأس الأنبا بيشوى مطران كفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة، قداس العيد بمدينة كفر الشيخ، ويرأس الأنبا بينيامين صلوات القداس بالمنوفية، ويرأس الأنبا بولا قداس العيد بطنطا، ووفقًا لبروتوكول سنوى يعيد المحافظون على الآباء الأساقفة فى مقار المطرانيات وكذلك وكلاء وزارة الأوقاف ونواب المحافظات.

وأنهت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، استعدادات القداس ، من خلال تجهيز بالبوابات الالكترونية، وشباب الكشافة، ونبه المركز الإعلامى للكنيسة على جموع الصحفيين ومندوبى وسائل الاعلام المصرح لهم بتغظية الاحتفالات بضرورة التواجد فى الأماكن المخصصة لهم داخل قاعة الكنيسة الكبرى نظرا لاستمرار رفع السقالات وأعمال التجديدات التى بدأتها الكاتدرائية ضمن استعداداتها للاحتفال بيوبيلها الذهبى عام 2018 .

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