البابا تواضروس يترأس اليوم "قداس الميلاد" بحضور مندوب عن الرئيس

فيما يحتفل الآباء الأساقفة كل فى إبراشيته ومقر المطرانية بعيد الميلاد، حيث يرأس الأنبا بيشوى مطران كفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة، قداس العيد بمدينة كفر الشيخ، ويرأس الأنبا بينيامين صلوات القداس بالمنوفية، ويرأس الأنبا بولا قداس العيد بطنطا، ووفقًا لبروتوكول سنوى يعيد المحافظون على الآباء الأساقفة فى مقار المطرانيات وكذلك وكلاء وزارة الأوقاف ونواب المحافظات.
وأنهت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، استعدادات القداس ، من خلال تجهيز بالبوابات الالكترونية، وشباب الكشافة، ونبه المركز الإعلامى للكنيسة على جموع الصحفيين ومندوبى وسائل الاعلام المصرح لهم بتغظية الاحتفالات بضرورة التواجد فى الأماكن المخصصة لهم داخل قاعة الكنيسة الكبرى نظرا لاستمرار رفع السقالات وأعمال التجديدات التى بدأتها الكاتدرائية ضمن استعداداتها للاحتفال بيوبيلها الذهبى عام 2018 .
- البابا تواضورس للمستشار عدلى منصور: "الكاتدرائية بيتك ومكانك"
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