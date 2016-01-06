اتفاق بـ"دعم مصر" على تأجيل إعلان مرشحى اللجان النوعية بالبرلمان

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية للشعب الجمهورى، إن هناك اتفاقا داخل ائتلاف دعم مصر على تأجيل إعلان أسماء المرشحين لرئاسة اللجان النوعية لحين تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

وأضاف أبو هميلة، لـ"اليوم السابع"، أن "دعم مصر" أعد لائحة داخلية جديدة سيتم الإعلان عنها فور انعقاد أولى جلسات البرلمان، مشيرا إلى أنها استحدثت بعض اللجان وتم فصل عدد من اللجان عن بعضها، لذلك تقرر تأجيل إعلان مرشحى الائتلاف على اللجان النوعية حتى إقرار اللائحة.

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