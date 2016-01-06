أخبار عاجلة

مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المحاسبات" ينتقد تعيين "الغرف السياحية"مستشارا للأمن بمليون جنيه فى 4 سنوات

Google+ Print
"المحاسبات" ينتقد تعيين "الغرف السياحية"مستشارا للأمن بمليون جنيه فى 4 سنوات "المحاسبات" ينتقد تعيين "الغرف السياحية"مستشارا للأمن بمليون جنيه فى 4 سنوات
انتقد التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بمراجعة الميزانية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية فى 30 يونيو 2015 ، وكذا حساباتها الختامية عن العام المالى المنتهى بذات التاريخ، صرف مبلغ 30 ألف جنيه للواء عبد الرحيم حسان للعمل كمستشار للأمن السياحى والاتصالات الحكومية بالاتحاد بموجب العقد المبرم بينه وبين الاتحاد فى 15 مايو 2015 ، نظير مبلغ 20 ألف جنيه شهريا لمدة 4 سنوات.

وأشار التقرير إلى أنه تم مخاطبة الاتحاد بتاريخ 29 نوفمبر 2015، لتوضيح المردود الذى عاد على الاتحاد من إجراء هذا التعاقد الذى يكلف الاتحاد نحو مليون جنيه خلال 4 سنوات، وأشار تقرير الجهاز إلى أن الاتحاد أفاد بأن اللواء عبد الرحيم حسان رئيس الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار سابقا، يقدم للاتحاد خبراته فى الأمن السياحى والسلامة لمفردات الحركة السياحية، وقد جاء الرد بدون أية مؤيدات لما طلبه الجهاز .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365