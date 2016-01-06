"المحاسبات" ينتقد تعيين "الغرف السياحية"مستشارا للأمن بمليون جنيه فى 4 سنوات

انتقد التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بمراجعة الميزانية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية فى 30 يونيو 2015 ، وكذا حساباتها الختامية عن العام المالى المنتهى بذات التاريخ، صرف مبلغ 30 ألف جنيه للواء عبد الرحيم حسان للعمل كمستشار للأمن السياحى والاتصالات الحكومية بالاتحاد بموجب العقد المبرم بينه وبين الاتحاد فى 15 مايو 2015 ، نظير مبلغ 20 ألف جنيه شهريا لمدة 4 سنوات.

وأشار التقرير إلى أنه تم مخاطبة الاتحاد بتاريخ 29 نوفمبر 2015، لتوضيح المردود الذى عاد على الاتحاد من إجراء هذا التعاقد الذى يكلف الاتحاد نحو مليون جنيه خلال 4 سنوات، وأشار تقرير الجهاز إلى أن الاتحاد أفاد بأن اللواء عبد الرحيم حسان رئيس الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار سابقا، يقدم للاتحاد خبراته فى الأمن السياحى والسلامة لمفردات الحركة السياحية، وقد جاء الرد بدون أية مؤيدات لما طلبه الجهاز .