وزيرة الهجرة: الدولة تشجع المصريين فى الخارج على تحويل مداخرتهم إلى مصر

طمأنت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، المصريين فى الخارج الراغبين فى الاستثمار فى مصر ، قائلة إن "الدولة حريصة فى تلك المرحلة الهامة على تشجيع كافة الأفراد من المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبى إلى مصر لاستثمارها سواء بالنقد الأجنبى أو بالجنيه المصرى".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة فى تصريحات صحفية، إنه لا توجد أى مخاوف بشأن عدم قدرة المصريين فى الخارج على إعادة تحويل أموالهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج مرة أخرى فى حال رغبوا فى تصفية نشاطهم لأى سبب.

وكشفت الوزيرة عن أنها تواصلت مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى؛ لبحث كافة التسهيلات الممكنة فى هذا الشأن، وأوضحت أنه أكد "السماح للأفراد الطبيعين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة فى مصر بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذى قام بالتحويل، وذلك عند تصفية استثماراتهم فى مصر سواء ( كليا أو جزئيا)" – بموجب قرار من البنك المركزى.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة إنه "جارى بحث إجراءات تشجيع المصريين العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبى إلى مصر والسماح لهم بإعادة تحويلها دون قيود".

وفى سياق متصل، ناشدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كافة المصريين المقيمين خارج مصر، بإرسال مقترحاتهم بشأن كيفية تسهيل تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبى، إلى الوزارة عبر البريد الإلكتروني:

>egyptiansabroad@mome.gov.eg، أو عبر الفاكس 0020233035332

وقالت السفيرة إنها ستتقدم بتلك المقترحات إلى طارق عامر، محافظ البنك المركزى؛ الذى أكد لها حرص الدولة على تذليل أى عقبات تواجههم والاستعداد الكامل لدراستها وتنفيذها.