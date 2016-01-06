اليوم.. نظر استئناف "الفخرانى" على حكم حبسه فى"الابتزاز واستغلال النفوذ"

تنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار محمد شعبان، اليوم الأربعاء، ثانى جلسات استئناف المهندس حمدى الفخرانى على حكم حبسه 4 سنوات فى القضية المتهم فيها بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ".

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

- فى جلسة استئناف"الفخرانى"على حبسه 4 سنوات..الدفاع:موكلى أعاد ملايين الجنيهات للدولة وتعرض للطُعن فى شرفه..والمتهم :"انا حبست هشام قنديل ولو باخد رشوة كان زمانى مليونير"..والمحكمة تؤجل القضية لـ6 يناير