بالصور.. مدير أمن أسوان يكرم 62 ضابطاً ومجنداً وموظفاً تقديراً لجهودهم

كرم اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، 62 ضابطاً وفرد شرطة ومجند وعامل بالمديرية، تقديراً لجهودهم فى العمل خلال الفترة الأخيرة.

وحضر التكريم الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء، بنادى الشرطة بكورنيش مدينة أسوان، اللواء عبده إبراهيم، نائب مدير الأمن، والعميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمود عوض، رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، وعدد من قيادات وضباط مديرية أمن أسوان.

وسلم مدير أمن أسوان، شهادات تقدير لـ15 ضابطاً، و24 فرد أمن، و15 مجنداً، و6 من العمد والمشايخ والخفر، بجانب اثنين من الموظفين المدنيين بمديرية أمن أسوان.

وأكد اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، أن التكريم يأتى فى إطار سياسة وزارة الداخلية، التى تحرص على مكافأة المتميزين فى شتى المواقع، ومحاسبة المقصرين أيضاً.

وأضاف مدير أمن أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش التكريم، بأن التكريم يأتى أيضاً فى ضوء تحفيز جميع العاملين بوزارة الداخلية بمحافظة أسوان، لبذل قصارى جهدهم فى خدمة المواطنين، وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود.

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