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"مصر الحديثة" بسوهاج: دورات تنمية بشرية لتنمية مهارات الأعضاء الأسبوع المقبل

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"مصر الحديثة" بسوهاج: دورات تنمية بشرية لتنمية مهارات الأعضاء الأسبوع المقبل "مصر الحديثة" بسوهاج: دورات تنمية بشرية لتنمية مهارات الأعضاء الأسبوع المقبل
قال أحمد حسين رضوان، أمين حزب الحديثة بسوهاج، إن الحزب سيقوم الأسبوع المقبل بعمل دورات تنمية بشرية للأعضاء مجانًا وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المتخصصة فى مجال التدريب.

وأضاف أمين حزب مصر الحديثة فى تصريح خاص، أن الهدف من الدورات هو تنمية قدرات ومهارات المواطن السوهاجى واعتماده على الطرق والأساليب الحديثة التى تتواكب مع الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن المستهدفين من الدورات أعضاء الحزب من الشباب والفتيات، والتى ستتيح لهم هذه الدورات الحصول على فرص عمل مؤكدًا قيام الحزب بمساعدة المواطن السوهاجى وتقديم كل الخدمات له.
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