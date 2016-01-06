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بالفيديو – ليفربول يسقط ستوك بصعوبة.. ويضع قدما في نهائي كأس الرابطة

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بالفيديو – ليفربول يسقط ستوك بصعوبة.. ويضع قدما في نهائي كأس الرابطة بالفيديو – ليفربول يسقط ستوك بصعوبة.. ويضع قدما في نهائي كأس الرابطة

تغلب ليفربول على مضيفه ستوك سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية "كابيتال وان".

وحل ليفربول ضيفا على ستوك سيتي في ملعب بريتانيا في ذهاب نصف النهائي، على أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في ملعب الأنفيلد في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

سجل هدف المباراة الوحيد جوردان إيبي في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

ووضع ليفربول قدما بذلك في المباراة النهائية حيث يحتاج في لقاء الإياب التعادل بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل ومحاولة حصد أول ألقابه منذ عام 2012.

وكانت آخر بطولة توج بها الحمر هي بطولة كأس الرابطة نفسها في منذ ثلاثة أعوام.

وشهدت المباراة إصابة فيليبي كوتينيو وديان لوفرين في الشوط الأول بشد في منشأ العضلة الضامة.

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فيديو اليوم السابع

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