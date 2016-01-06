بالصور.. جمعية الأورمان توزع 2500 بطانية و20 طن موادغذائية بجنوب سيناء

أعلنت جمعية الأورمان بجنوب سيناء عن توزيع 2500 بطانية و20 طن مواد غذائية على وديان وتجمعات ومدن جنوب سيناء.

وأكد العميد راتب عبد الجواد مدير جمعية الأورمان بالمحافظات الحدودية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جمعية الأورمان بالتعاون مع المصرية للاتصالات قامت بتوزيع 2500 بطانية على الأسر الغير قادرة بجنوب سيناء ضمن حملة الجمعية بالقيام بقافلة على مستوى الجمهورية بهدف توزيع 160 ألف بطانية فى جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعى.

وقال راتب "نحن بصدد رفع الدعم لمحافظة جنوب سيناء ليصل إلى عشر آلاف بطانية فى الأيام القادمة، وسوف يتم توزيع 25 ألف كيلو لحوم طازجة مجمدة على كل مدن المحافظة".

وأشار راتب إلى جهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتعاونه مع ادارة الجمعية بالقاهرة وجهود مديرية التضامن الاجتماعى، مضيفاً "الجميع بالمحافظة يتسابق لفعل الخير".

وفى نفس السياق، قال راتب ان الجمعية تقوم بدعم لذوى الاحتياجات الخاصة، وتعمل على تلبية مطالبهم وقد دعمتهم بـ30 جهازللأطراف الصناعية، كما قامت الجمعية باجراء 35 عملية قلب، و25 عملية للعيون، كما تم توزيع 20 ألف كيلو مواد غذائية.



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