أخبار عاجلة

مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. جمعية الأورمان توزع 2500 بطانية و20 طن موادغذائية بجنوب سيناء

Google+ Print
بالصور.. جمعية الأورمان توزع 2500 بطانية و20 طن موادغذائية بجنوب سيناء بالصور.. جمعية الأورمان توزع 2500 بطانية و20 طن موادغذائية بجنوب سيناء
أعلنت جمعية الأورمان بجنوب سيناء عن توزيع 2500 بطانية و20 طن مواد غذائية على وديان وتجمعات ومدن جنوب سيناء.

وأكد العميد راتب عبد الجواد مدير جمعية الأورمان بالمحافظات الحدودية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جمعية الأورمان بالتعاون مع المصرية للاتصالات قامت بتوزيع 2500 بطانية على الأسر الغير قادرة بجنوب سيناء ضمن حملة الجمعية بالقيام بقافلة على مستوى الجمهورية بهدف توزيع 160 ألف بطانية فى جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعى.

وقال راتب "نحن بصدد رفع الدعم لمحافظة جنوب سيناء ليصل إلى عشر آلاف بطانية فى الأيام القادمة، وسوف يتم توزيع 25 ألف كيلو لحوم طازجة مجمدة على كل مدن المحافظة".

وأشار راتب إلى جهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتعاونه مع ادارة الجمعية بالقاهرة وجهود مديرية التضامن الاجتماعى، مضيفاً "الجميع بالمحافظة يتسابق لفعل الخير".

وفى نفس السياق، قال راتب ان الجمعية تقوم بدعم لذوى الاحتياجات الخاصة، وتعمل على تلبية مطالبهم وقد دعمتهم بـ30 جهازللأطراف الصناعية، كما قامت الجمعية باجراء 35 عملية قلب، و25 عملية للعيون، كما تم توزيع 20 ألف كيلو مواد غذائية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365