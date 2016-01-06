مقاتلات التحالف تجدد غاراتها على مواقع الحوثيين فى صنعاء والحديدة

جددت مقاتلات التحالف العربى اليوم الأربعاء غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح بالعاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية، أن سلسة غارات عنيفة استهدفت معسكر "النهدين" المطل على دار الرئاسة جنوبى العاصمة، حيث سمع دوى انفجارات عنيفة، دون أن تتضح الخسائر التى خلفها القصف على الفور.

وأوضحت المصادر، أن مقاتلات التحالف ما تزال تحلق فى أجواء العاصمة بشكل كثيف، وسط إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين وقوات صالح من مواقع متفرقة.

يذكر أن مقاتلات التحالف كثفت غاراتها الجوية منذ يوم الاثنين الماضى على العاصمة صنعاء، بعد هدوء حذر شهدته العاصمة خلال الأسابيع الماضية.

وفى الحديدة 226 كم غرب العاصمة صنعاء، أفادت مصادر محلية، بأن مقاتلات التحالف قصفت تجمعاً للحوثيين وقوات صالح فى مطار الحديدة ومصنعا للمشروبات الغازية فى منطقة المراوعة بعدد من الغارات‎.

وأوضحت المصادر، أن دوى انفجارات عنيفة هزت المنطقة وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد بكثافة من الموقع المستهدفة.

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