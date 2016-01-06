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مؤتمر "مصر الحاضر والمستقبل" بقصر ثقافة طور سيناء.. الاثنين

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مؤتمر "مصر الحاضر والمستقبل" بقصر ثقافة طور سيناء.. الاثنين مؤتمر "مصر الحاضر والمستقبل" بقصر ثقافة طور سيناء.. الاثنين
قال الدكتور محمد السيد مدير عام التأمين الصحى بجنوب سيناء، إن المديرية تنظم الاثنين المقبل مؤتمرًا بعنوان ( الحاضر والمستقبل ومواجهة التحديات) لتوضيح التحديات التى تواجه مصر حاليًا.

وأضاف مدير عام التأمين الصحى بجنوب سيناء أن المديرية وجهت الدعوة لجميع فئات المجتمع السيناوى لحضور المؤتمر مشيرًا إلى أن الجهات التنفيذية يجب أن تتفاعل لتنمية سيناء، وإحباط كل ما يحاك للبلاد من أهل الشر داخليًا وخارجيًا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

وأشار محمد السيد إلى أهمية وقوف الجميع على قلب رجل واحد ضد المؤامرات وإظهار الدور الإيجابى للمواطن موضحًا أن دعم الدولة واجب عندما يكون المستهدف هو الوطن، والحياد عند استهداف الوطن خيانة.

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مصر 365

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