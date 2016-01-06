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وزير التموين: التعاقد على شراء 4 آلاف طن دواجن محلية لبيعها بالمجمعات

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وزير التموين: التعاقد على شراء 4 آلاف طن دواجن محلية لبيعها بالمجمعات وزير التموين: التعاقد على شراء 4 آلاف طن دواجن محلية لبيعها بالمجمعات
أكد الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، أنه تم التعاقد على شراء 4000 طن دواجن محلية حتى الآن، بالاضافة إلى شراء الدواجن المستوردة ، لضخها بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع وكذلك السيارات المتنقلة بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الاسواق الأخرى، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير السلع ومنتجات اللحوم للمواطنين وتخفيض الأسعار .

وأضاف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لـ"اليوم السابع"، أن هيئة السلع التموينية تقوم حاليا بالتعاقد على كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات الدواجن واللحوم سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة بهدف توفير السلع بأسعا مخفضة، لافتا إلى أن سعر الدواجن المجمدة لن يتجاوز 20 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك كيلو اجزاء الدواجن " أوراك " بـ950 قرشا وانه تم البدء فى بيع الأوراك اعتبارا من اليوم الثلاثاء بالسيارات المتنقلة .
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