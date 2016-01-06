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مصرع معالج روحانى وأسرته وآخر مجهول الهوية بالمطرية

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مصرع معالج روحانى وأسرته وآخر مجهول الهوية بالمطرية مصرع معالج روحانى وأسرته وآخر مجهول الهوية بالمطرية
لقيت منذ قليل أسرة معالج روحانى مكونة من 4 أفراد مصرعهم وآخر مجهول الهوية داخل إحدى الشقق السكنية بشارع الخانكة بمنطقة المطرية.

وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الجرف مدير نيابة شرق القاهرة الكلية وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لمعاينة جثامين المتوفين، حيث تبين وفاة أسرة مكونة من 4 أفراد أب وأم وطفلين وآخر مجهول.

وكشفت المعاينة عن وجود الأم داخل مطبخ الشقة السكنية ووجود جثمان كل من الأب وآخر مجهول فى الصالة والعثور على جثث الطفلين فى غرفتين منفصلتين، وعدم وجود أى آثار لإصابات على جثامين المتوفين، وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية لبيان أسباب الحادث، كما أمرت بتشريح ودفن جثث المتوفين لمعرفة أسباب الوفاة، وأخذ عينة d n a من جثمان مجهولة الهوية للتوصل إلى هويته.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أهالى المنطقة بوفاة أسرة معالج روحانى مكونة من 4 أشخاص داخل مسكنهم وآخر مجهول الهوية فى ظروف غامضة وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة التى انتقلت إلى مكان الحادث لإجراء المعانية وتم تحرير المحضر رقم 115 لسنة 2016 إدارى المطرية.

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مصر 365

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