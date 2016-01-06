عمر هاشم :إذا تأكد الأهالى أن الحرائق ليست بفعل فاعل فهو "الجان"

أكد الدكتور احمد عمر هاشم، أستاذ الحديث ورئيس حامعة الأزهر السابق وعضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف، إن النيران بعدد من المنازل بمحافظة الشرقية سواء بقرية المناصافور مركز ديرب نجم أو قرية الشرقاية مركز كفر صقر ، إذا لم تكن مفتعلة فإنها من أفعال الجان لأن بهم الصالح والطالح، قائلا:" إذا تأكد الأهالى أنه امر غير مفتعل منهم فيكون من الجان".

وأضاف عمر هاشم لـ" اليوم السابع"، أنه إذا كانت الحرائق من الجن فعلى الأهالى قراءة القرآن ويذكروا الله لقوله تعالى :"ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين"، موضحا ان هذه البيوت يحدث بها الضرر عندما يتاح للشيطان والإتاحة تكون بالبعد عن ذكر الله.

وشدد على ضرورة أن يكثر الأهالى من قراءة سورة البقرة والتجمع فى أماكن الضرر ويختمون القرآن، ويتضرعون الى الله ليكشف عنهم كل سوء .

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