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ميدو يخالف قرار رئيس الزمالك بغلق انستجرام بعد يوم واحد من إعلانه

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ميدو يخالف قرار رئيس الزمالك بغلق انستجرام بعد يوم واحد من إعلانه ميدو يخالف قرار رئيس الزمالك بغلق انستجرام بعد يوم واحد من إعلانه
خالف أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لنادى الزمالك، قرار رئيس النادى بغلق الحساب الشخصى لـ"ميدو" عبر موقع "إنستجرام"، بعد عودته للقيادة الفنية للفريق الأبيض.

ونشر ميدو فى خلال 24 ساعة من إعلان القرار صورتين عبر حسابه الشخصى بـ"انستجرام"، إذ نشر أول صورة عقب مباراة فريقه أمام فريق الداخلية، تجمعه مع حازم إمام ومحمد صلاح من المباراة ، قائلاً: "نعمل معًا بقلب واحد من أجل الزمالك"، كما نشر صورةً أخرى له أثناء المباراة خلال توجيهه للاعبين من وراء خطوط الملعب.

وكان رئيس الزمالك قد أشار فى تصريحاته خلال جلسته مع اللاعبين بحضور الجهاز الفنى الجديد بقيادة أحمد حسام ميدو إلى عدم تدوين ميدو عبر حسابه خلال الفترة المقبلة وفقًا لقرار المجلس بمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بعدما قال للاعبين: "ميدو صاحب المحل قفلتله حساباته يبقى الدكاكين الصغيرة هتفتح".

- "ميدو" بعد الفوز على الداخلية: نعمل معًا بقلب واحد
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