"الزراعة" تستورد 112 ألف طن تقاوى بطاطس من الاتحاد الأوروبى

قال الدكتور سعد موسى، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم استيراد 112 ألف طن تقاوى بطاطس من الاتحاد الأوروبى حتى الآن من المتوقع استيراده " 130 ألف طن تقاوى"، يتم زراعتها سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير خلال الموسم الجديد تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية المصرية خالية من أى أمراض حجرية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك إجراءات رقابية مشددة على استيراد تقاوى البطاطس من دول الاتحاد الاوربى، حيث تم رفض 2550 طن تقاوى بطاطس من إجمالى الكميات المستوردة لعدم مطابقتها المواصفات الحجرية المصرية ،وللقرار الوزارى الخاص باستيراد تقاوى البطاطس رقم 1485لسنة 2015 وكذلك تشريعات الحجر الزراعى، وتم رفض الكمية بعد فحصها داخل محطات المستوردين التي تخضع للمراقبة من قبل إدارة الحجر.

وأكد موسى،أن إدراة الحجر الزراعى لديها استراتيجية محكمة لتشديد إجراءات فحص تقاوى البطاطس المستوردة من الاتحاد الأوروبى قبل دخولها البلاد، حيث يتم فحصها داخل محطات المستوردين التى تخضع للمراقبة من قبل إدارة الحجر، مشيرا إلى أن استيراد التقاوى تتم طبقا للضوابط والاشتراطات المصرية، موضحا أن أهم المشاكل التى تواجه الإدارة هى ضبط بعض الرسائل الحاملة للأمراض الحجرية، ومنها العفن البنى، مشيرا إلى أنه يتم منعها لعدم تسرب الأمراض إلى الثروة الزراعية المصرية.

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