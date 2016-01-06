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أربع نساء يتبوأن مناصب قيادية في منظمة التعاون الإسلامي

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    تبوأت أربع سيدات مناصب قيادية في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة حيث أتيحت الفرصة أمام المرأة المسلمة لتثبت جدارتها القيادية، لأول مرة في تاريخ المنظمة الذي ناهز ال47 عاما منذ تأسيسها عام 1969، وثاني أكبر منظمة دولية في العالم بعد الأمم المتحدة، إذ تضم في عضويتها 57 دولة. وتعمل السيدات الأربع من الجنسيات والموريتانية، والجزائرية، واليمنية في إدارات الشؤون الثقافية والاجتماعية، الإعلام، المرأة والأسرة، إدارة الشؤون السياسية، ويبلغ عدد النساء العاملات في مقر الأمانة للمنظمة 12 موظفة.

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