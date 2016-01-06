سعود بن نايف: الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التعرض لأي إنسان

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما تتمتع به المملكة من أمن وأمان في ظل تطبيق كتاب الله وسنة نبيه، وقال سموه: "الحمد لله الذي وفق ولي أمرنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لإحقاق الحق بما أوجب الله عز وجل وتطبيق أحكام شرعه المطهر في تنفيذ الأحكام الشرعية.

جاء ذلك خلال استقباله أمس أصحاب السمو والفضيلة والمسؤولين وأهالي المنطقة في المجلس الأسبوعي (الاثنينية) بالإمارة.

وأضاف سموه: إن هذه البلاد قامت ولله الحمد على كتاب الله وسنة نبيه وتحكيم الشرع المطهر والأخذ على يد كل من تسول له نفسه الاعتداء والتعدي على الآمن والمقيم ولن تتوانى في يوم من الأيام ولا تحت أي ظرف، وستقوم بما هو واجب عليها القيام به فقد تيتم الكثير وكان هناك عدد كبير من الأرامل والثكالى ممن فقدوا أباءهم وأخوانهم وأبناءهم وأعزاء لديهم ولكن يد العدالة وإن طال الزمن لا بد أن تقتص ممن نفذ أو شجع أو هيأ أو ساعد أو أفتى فالحمد لله أولاً وآخراً، وليعلم الجميع علم اليقين أن بلادكم لن تتردد في يوم من الأيام ولن تأخذها في الحق لومة لائم وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التعرض لأي إنسان على هذه الأرض المباركة في عرضه أو في ماله أو في معاشه.

ودعا سمو أمير المنطقة الشرقية الله عز وجل أن يحمي هذه البلاد بعزة الإسلام وبتحكيم شرع الله المطهر.

من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة الشرقية بالمجلس الأسبوعي "الإثنينة" مدير عام فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية حسين بن فارس الشيخ ومنسوبي الهيئة.

واستعرض مدير عام فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة في كلمة له خلال اللقاء جملة إنجازات الهيئة في قطاع الغذاء للعام الماضي 2015م، مشيراً إلى أن إجمالي الإرساليات الغذائية الواردة لكل المنافذ بلغ 470289 إرسالية وبلغ إجمالي الإرساليات غير المطابقة 4353 بنسبة 0.9% في حين أن نسبة استيراد الأغذية من ميناء جدة الإسلامي 44% ونسبة استيراد الأغذية من منافذ الشرقية 35% ونسبة استيراد الأغذية من الرياض 18% والواردات الغذائية جاءت من 123 دولة تم رفض إرساليات من 63 دولة وإجمالي العينات الواردة لمختبرات الرقابة الغذائية 31112 عينة 41% منها لمختبر الدمام ونسبة العينات غير مطابقة 8%.

وفي مجال قطاع الدواء بلغ إجمالي المفسوح من منتجات دوائية 82402 بند وإجمالي المرفوض من منتجات دوائية 1076 بندا بنسبة 1.3%.

أما قطاع الأجهزة الطبية فبلغ إجمالي الشحنات المفسوحة منتجات طبية 14801 شحنة وإجمالي الشحنات المرفوضة منتجات طبية 723 شحنة بنسبة 4.88%.

حضر المجلس صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بالإمارة وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ قيس بن محمد آل مبارك ونائب رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية فضيلة الشيخ يوسف العفالق ورئيس مكتب الإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ خلف المطلق وأصحاب الفضيلة المشايخ ووكيل الإمارة الدكتور خالد البتال ومحافظ القطيف خالد الصفيان ومديرو الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية وأعيان المنطقة وجمع من المواطنين. كما حضر اللقاء مجموعة من الشباب الصم وتمت ترجمة اللقاء عن طريق الإشارة.

من جانب آخر استقبل الأمير سعود بن نايف بمقر الإمارة أمس، فريق مبادرة (قطيفنا الجميلة) بمحافظة القطيف، التي بدأت في العام 2008م، بهدف تجميل الواجهة البحرية بالقطيف وإزالة الكتابات غير اللائقة بالتعاون مع محافظة وبلدية القطيف والكلية التقنية، حيث قامت بتحسين الكثير من المواقع.

وأشاد سموه بالمبادرة، مبينا أن القائمين عليها حرصوا أن تكون القطيف محافظة جميلة، حيث بذلوا جهدهم الخالص لوجه الله تعالى لا يرجون من ورائه إلا أن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم، مقدما شكره للفريق، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، واستمرار مثل هذه المبادرة.

من جهته رفع المشرف على المبادرة عبدالعظيم الضامن، شكره لسموه أمير المنطقة الشرقية على دعمه لجميع الأنشطة والمبادرات الشبابية بالقطيف، التي تعود بالنفع على الجميع.

حضر الاستقبال محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان، ورئيس البلدية زياد مغربل، ورئيس كلية التقنية بالمحافظة محمد السلوم.