خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والوزراء والمواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة أمس، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، والمعالي، وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -، وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله-.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن خالد وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير نايف بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن تركي وصاحب السمو الأمير مشعل بن فهد بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن سعد وصاحب السمو الأمير معتز بن ناصر بن فرحان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سعد بن خالد بن سعد وصاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن سعود وصاحب السمو الأمير نايف بن بندر بن عياف وصاحب السمو الأمير بدر بن أحمد بن إسحاق وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن نواف بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد بن مساعد وصاحب السمو الأمير يزيد بن بندر بن عياف.