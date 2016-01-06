«الوزاري الخليجي» يتدارس تداعيات الاعتداء على المقار الدبلوماسية السعودية

نيويورك، أنقرة، الرياض - واس، أسمهان الغامدي

دان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الاعتداءات على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، مما أدى إلى اقتحامهما وإحداث أضرار جسيمة.

وأدانت المملكة بأشد العبارات جميع أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية. إلى ذلك استدعت وزارة الخارجية الكويتية أمس، سفير إيران لدى الكويت وسلمته مذكرة احتجاج خطية.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني أن وزراء الخارجية بدول المجلس سوف يعقدون اجتماعاً استثنائياً في الرياض يوم السبت، لتدارس تداعيات حادث الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها.