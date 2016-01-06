"صحة الفيوم" تعقد ورشة عمل حول كيفية التعامل مع مرضى الإيدز

عقدت مديرية الصحة بالفيوم ورشة عمل عن كيفية التعامل مع مرضى الإيدز، حيث تم مناقشة الأفكار والمقترحات لتعظيم دور المستشفيات فى استقبال أو علاج حالات الطوارئ من المرضى، وكيفية النهوض بالمشورة ودورها فى اكتشاف حالات جديدة مع التنبيه على كيفية التعامل مع المرضى وأقاربهم.

وحاضر فى الورشة أمينة عجمى من جمعية "معا "، والتى عرضت دور الجمعية فى التنسيق لتحويل المرضى للمستشفيات.

وحضر الورشة مسئولى مرض الإيدز بإدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالفيوم، ومديرى المستشفيات، ومدير الطب الوقائى، والمسئولين بإدارة الأمراض المعدية بمديرية الصحة.

وفى نهاية الورشة اقترح الحاضرون تخصيص أقسام بالمستشفيات للتعامل مع هذه الحالات فى المواقف الحرجة وأثناء الولادات أو إجراء العمليات الجراحية.