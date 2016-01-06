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"التموين" توزع 6000 وجبة من "كون وجبتك" على أهالى جنوب سيناء

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"التموين" توزع 6000 وجبة من "كون وجبتك" على أهالى جنوب سيناء "التموين" توزع 6000 وجبة من "كون وجبتك" على أهالى جنوب سيناء
أكد المهندس علاء الدين أحمد خريبة وكيل وزارة بجنوب سيناء، أن مديرية التموين تبذل قصارى جهدها من أجل المواطن البسيط فى مدن جنوب سيناء، معلناً أنه تم توزيع 6000 وجبة من مبادرة "كون وجبتك" بجميع مدن المحافظة بأسعار مخفضة، وتباع بسعر من 15 جنيه إلى 30 جنيه للوجبة الواحدة، والتى تشتمل على بروتينات ونشويات وفيتامينات وسكريات، موضحاً أن المبادرة لاقت قبول جماهيرى كبير فى جميع المدن، ومازالت مفعلة لصالح محدودي الدخل والمواطن السيناوي العظيم.

وقال خريبة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "تنفيذا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء نعمل على راحة المواطنين وتخفيض الأسعار لهم، والمتابعة المستمرة للتأكد من محاربة الغلاء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السيناوى".

كما أعلن خريبة عن تطوير توزيع سمك "الشانشلا" فى مدينة طور سيناء، ومدن المحافظة على المواطنين، وتم عرض الفكرة على المحافظ وصدق بالموافقة، حيث يتم توزيعها على المواطنين بأسعار رمزية.

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مصر 365

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