الفقيد نجم الصحافة خلقاً وتعاملاً

عندما أعود بالذاكرة وأقلب أوراق مشواري الصحفي أجد أن للأستاذ راشد فهد الراشد رحمة الله عليه أثرا كبيرا تعلمنا منه التعامل والمهنية الصحفية الرائعة. كان الفقيد نجم الصحافة في تلك الفترة خلقاً وتعاملا وحرصا على الشباب الذين يعشقون مهنه الصحافة، كان الفقيد معلما لكثير من زملاء المهنة في المنطقة الوسطى.. عرفته معلما في جريدة الجزيرة وصديقا للكتاب في بيروت وأخيرا زميلا في جريدة "الرياض".

عرفته صديقا وفيا في كل المواقف ومرشدا في كثير من الأمور.

رحمك الله يا أبا غسان فقد كنت نموذجا فريدا في الصحافة والتعامل.

عزائي لأسرتك وأبنائك وزوجتك التي رافقتك في مشوار مرضك وكانت خير معين لك مع ابنتك "جمانة".

رحمك الله يا راشد.