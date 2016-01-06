شكراً سلمان الحزم

د. نايف المعيقل *

إن علينا جميعاً واجب عظيم تجاه وطننا الغالي فيما يتعرض له من محاولات الفتنة والعبث بأمنه واستقراره، وعلينا أن نتبصر في كل مايدور حولنا من تكتلات خبيثة نعرف مصدرها وأهدافها، ونقف في وجهها دروعاً لهذا الوطن الذي يستحق كل التضحيات والصمود في وجه الأعداء.

المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وهي مثال حي وشامخ في مجال رعاية القضايا العربية والإسلامية وكذلك قضايا الإنسانية على مستوى العالم، فتجدها بارزة في كل المجالات والأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وتزايد دورها فاعلية وأهمية مع التطورات التي يشهدها العالم.

وتبقى بفضل الله تعالى متمسكة بالمنهج الإسلامي الحنيف، وهاهي تطبقه في حق الذين أجرموا في حق الدين والوطن، وروعوا الآمنين وقتلوا الأبرياء وحاولوا إيجاد شروخ في صفنا الوطني المتماسك، لكن تبقى كلمة الله هي العليا ولايمكن أن يخذل الله تعالى من نصره وتوكل عليه وطبق شريعته الإسلامية السمحة.

شكراً لك ياسلمان الحزم ونسأل الله تعالى أن يعينك ويسددك ويكتب لك التوفيق والسداد في كل ماتواجهه من تحديات ومصاعب داخلية وخارجية، وأن تبقى راية التوحيد خفاقة في ظل قيادتكم الرشيدة وولي عهدكم الأمين وولي ولي العهد حفظهم الله ووفقهم لكل مافيه خير الدين والوطن.

* وكيل الجامعة