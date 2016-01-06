دبلوماسيو المملكة في إيران: «طفح الكيل»

"طفح الكيل".. بهذه العبارة استهل غالبية أفراد البعثة الدبلوماسية السعودية لدى إيران حديثهم حين استقبالهم في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي مساء الأمس، فما واجههوه من هجمات لفظية وجسدية وعبارات استفزازية وساعات رعب، تعد من أصعب ٧٢ ساعة مرت على البعثة في إيران، أو اسرهم في المملكة، حيث كان يشوبها توتر وترقب لمصير مجهول حول ما فعلته الحكومة الإيرانية من تخاذل وتواطؤ مع المتجمهرين والسماح للحشود بالدخول داخل القنصلية ورشق البعثة بالحجارة والألعاب النارية بهدف ارعابهم.

تواطؤ إيراني

"الرياض" كانت حاضرة في مدرج هبوط الطائرة واستقبلت البعثة بمعية موظي وزارة الخارجية وأهل الدبلوماسيين يترأسهم الأمير خالد بن سعود مساعد وزير الخارجية، الذي كشف أن التحقيقات أسفرت عن وجود ترتيب مسبق لاقتحام السفارة السعودية في إيران، فالعملية لم تكن فوضويه بل كانت عملية منظمة ومرتبة ومن جهات رسمية والمملكة تملك الأدلة والشواهد، مؤكدا أن المملكة لم تضع أي شروط لعودة العلاقات، فهي قطعتها نهائيا في الوقت الراهن، وأنه جاري التنسيق لعودة جميع المواطنين هناك.

ونفى وجود أي اصابات في البعثة السعودية الدبلوماسية وقال: لا اصابات، فكان هناك ثلاثة رجال أمن من السفارة السعودية وقت الاقتحام وكان هناك خطة للخروج، استطاعوا من خلالها الخروج من باب الطوارئ وقت الاقتحام.

انتهاك صارخ للاتفاقيات

فيما أكد القنصل العام في القنصلية السعودية بمشهد عبدالله الفهر أن إيران لا تحترم الدبلوماسية ولا الدبلوماسيين ولم يكن هناك أي احترام للعملية السياسية، كما أن إيران عمدت على انتهاك السياسة بشكل صارخ والاتفاقيات الدولية بشكل غير مقبول، موضحا أن اعتذار إيران لن يغير من الأمر شيء فما حدث منها ليس بداية ولا للمرة الأولى بل هي ممارسات تاريخ إيران، سواء مع البعثات الدبلوماسية السعودية أو غيرها.

وقال: الحكومة الإيرانية رفضت أن نقوم باستجواب من اقتحم السفارة بسيارته وادعت أنه مختل عقليا، كما أنها سمحت لأكثر من ٢٥٠٠ شخص متظاهر من الدخول داخل أسوار القنصلية من دون أن تمنعهم احتجاجا على قتل الهالك نمر النمر، وقد تم اخراجهم وتفرقتهم من قبل الأمن السعودي، كما تم رشق زجاج القنصلية والاعتداء بالالعاب النارية والشعل النارية على المنازل وفي شرفة المنازل كنوع من التهديد والرعب.

مضايقات مستمرة

واتفق معه مدير شؤون رعايا السعوديين في طهران عبدالعزيز الحمزي قائلا: أعمل منذ عامين في إيران وطوال فترة عملي ونحن نواجه مضايقات لفظية وجسدية وأمام المحلات، وفي كل مرة نحاول أن نتعامل بالصبر والتروي، بل أن بعض مراكز البيع والسوبر ماركت تضع عبارة (لا نخدم السعوديين) بشكل كبير ولافت الأمر الذي يجعلنا نبحث عن البديل باستمرار.

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وأبان أن المظاهرات بدأت منذ عصر تنفيذ حكم الاعدام بحق ٤٧ ارهابيا، وفي المساء تم اقتحام السفارة، ما جعلهم يسارعون إلى تأمين مكان آمن للعوئل السعودية والنساء والأطفال، والتنسيق مع السفارة الإماراتية مشكورة التي بادرت بالمساعدة منذ الساعة الأولى للأحداث.

عاصفة الحزم أثارتهم

فيما وصف رئيس قسم الشؤون المالية والادارية في القنصلية السعودية في مشهد بندر الشهراني الأوضاع في إيران منذ عمله قبل خمسة أشهر بالمتوترة والصعبة، حيث تعرضوا لمضايقات مستمرة بسبب قيام عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ومن ثم بسبب تشكيل التحالف الاسلامي العسكري وأخيرا بسبب تنفيذ الحد الشرعي في الهالك نمر النمر، وقال: الأوضاع كانت متوترة والحمدلله على سلامة الجميع، والاعتداءات تتمثل في تكسير المكاتب ومحاولة الاعتداء على القنصلية ومن فيها وتهديدات بالقتل، إلى جانب تعطيل إجراءاتنا الحكومية، ومضايقات طائفية وتحريض مستمر.

وزاد أنهم لم يتوقعوا أن تتطور الأمور إلى هذا الحد بسبب المعاهدات الدولية التي صادقت عليها إيران، ولكن الأمر ساء حتى عادوا.

سخرية من قرار قطع العلاقات

ولفت المحاسب في السفارة السعودية في طهران بندر المالمي إلى نهم تعرضوا إلى كل المضايقات الممكنة وغير الممكنة طوال الخمسة أعوام، وآخرها المعاملة السيئة التي تلقوها في المطار ومحاولة تعطيل الاجراءات، معتقدا أن قطع العلاقات هو الحل، خصوصا أنهم تعاملوا مع القرار باستهتار وتعاملوا بسوء أكبر بعد قطع العلاقات.

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تهديدات بالقتل

وقال الدبلوماسي عبدالله العتيبي في قنصلية مشهد: كانت أزمة عصيبة والحمد لله عدت، فالتهديدات بالقتل كانت مستمرة والاعتداءات اللفظية والجسدية لم تتوقف، إلى جانب التعامل السيئ الذي كنا نلاقيه منذ بداية عملنا قبل ثمانية أشهر لأننا فقط نحمل الهوية السعودية، مؤكدا أن المضايقات كانت من الحكومة أكثر من كونها من الشعب.

أسر تحتضن ذويها

في الجانب الآخر كانت لحظات ترقب وشوق وخوف تحف الأهالي قبل هبوط الطائرة الاماراتية محملة بالبعثة الدبلوماسية السعودية، فبقيت الأعين شاخصة من أبناء عايشوا الرعب طوال ثلاثة أيام خوفا على أبائهم وأهليهم، فوصف الطبيب في الحرس الوطني حمود العتيبي، لحظة انتظار قدوم والده السكرتير أول بالسفارة السعودية بطهران من أصعب لحظات حياته وأسرته، فالتواصل كان ضعيفا بسبب قطع الاتصالات ولم يكونوا يعلموا ما الذي تعرض له والدهم أو ما مصيره حتى وردتهم رسالة منه، فهدأت من روعهم ولكن القلق لم يزل حتى علموا عن وصوله إلى دولة الامارات.

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ولم يكن الحال أحسن حظا لدى راكان عبدالله العتيبي وأسرته وأشقائه الذين قدموا بشوق وخوف لاحتضان والدهم بعد ما قاساه من لحظات رعب وتهديد، وقال: كان التواصل سيئاً والأحوال صعبة، فعشنا ٧٢ ساعة مريعة وقلقة، وفيها والدتي وشقيقاتي لم يذوقوا للنوم طعما خوفا على والدي الذي عانى كثيرا خلال وجوده في إيران من عنصرية ومظاهرات بين فينة وأخرى.

وقد استقبلت وزارة الخارجية والطيران المدني والقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي البعثة بباقات من الورد والترحيب الحار والشوكولاته الفاخرة، حامدين الله على سلامتهم.