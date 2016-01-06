إزالة 54 موقعاً مخالفاً لبيع الأطعمة والمشروبات الساخنة بالرياض

أزالت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية الروضة 54 موقعاً مخالفاً لبيع الأطعمة والمشروبات الساخنة في عدد من الأحياء، كما أغلقت عدداً من المنشآت التي تعمل في مجال مراكز اللياقة البدنية والمساج لمخالفتها للأنظمة واللوائح الخاصة بمزاولة مهنة هذه الأنشطة

وأوضح م. عبدالله الطيار رئيس بلدية الروضة أن ذلك يأتي في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها البلدية بتوجيهات أمين منطقة الرياض حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال إن قرارات الإغلاق شملت خمسة مراكز للياقة البدنية والمساج بأحياء الخليج واليرموك وإشبيلية والروضة، بالإضافة إلى إزالة 54 موقعاً للمباسط وبيع المواد الغذائية على امتداد طريق التخصصي ومصادرة كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار م. الطيار إلى أن الحملة التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام شملت أكثر من 85 موقعاً تم رصد ما يزيد على 50 مخالفة، وتوجيه إشعار لأصحابها لتصحيح أوضاعها، وإغلاق 12 منشأة لوجود مخالفات جسيمة بها.

واستبعدت الحملة 18 عاملاً بالمنشآت لعدم وجود شهادات صحية للعمل في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وإزالة عدد من المخالفات التي لم تستوجب الإغلاق مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على جميع المنشآت المخالفة، إلى جانب تنفيذ عدة حملات على الباعة الجائلين في الأحياء الواقعة داخل نطاق البلدية.

وأكد رئيس بلدية الروضة استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة لرصد وإزالة أي مخالفات فيها وتطبيق الإجراءات النظامية بكل حزم بحق أي منشأة مخالفة.