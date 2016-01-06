إخلاء سبيل سائقين بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة التحقيق لتعاطيهما مخدرات

أمر المستشار محمود شرف الدين رئيس نيابة مركز سوهاج، مساء اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل المتهمين "كمال.ك" و" أحمد.م." ويعملان سائقان بكفالة 3 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيق، بعد اتهامهما بتعاطى الترامادول والحشيش أثناء القيادة.

بدأت الواقعة عندما استوقف ضابط المرور السائقين عند كمين السوهاجية، وطلب منهما رخص القيادة وكذلك إجراء تحليل لهما، وبعد إجراء التحليل تبين تعاطى المتهمين للمواد المخدرة أثناء القيادة، فتم عرضهما على النيابة، والتى أمرت بإخلاء سبيلهما بكفالة 3 آلاف جنيه لكل منهما.