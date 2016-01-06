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مباحث التموين تحبط تهريب 16 ألف لتر سولار وبنزين للسوق السوداء

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مباحث التموين تحبط تهريب 16 ألف لتر سولار وبنزين للسوق السوداء مباحث التموين تحبط تهريب 16 ألف لتر سولار وبنزين للسوق السوداء
تمكنت الإدارة العامة لمباحث ، من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية قبل تهريبها، حيث تم التحفظ على 16 ألف لتر سولار لدى إحدى محطات الوقود، بالجيزة، بسبب امتناع صاحب المحطة عن البيع للمواطنين، إضافة إلى تحرير محضر لصاحب محطة لتصرفه فى 5 آلاف لتر سولار و7 آلاف لتر بنزين.

وكانت المعلومات وردت إلى اللواء حسنى زكى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن تلاعب البعض فى كميات الوقود، وتم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المحطات ومنافذ توزيع المواد البترولية لضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم وعرضها على النيابة العامة.

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مصر 365

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