انهيار عقار مكون من 3 طوابق بـ"زفتى" فى الغربية دون وقوع إصابات

انهار عقار مكون من 3 طوابق بشارع الجيش بزفتى فى محافظة الغربية، مساء أمس الثلاثاء، دون وقوع إصابات ، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا حول العقار المنهار.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بشارع الجيش دائرة المركز دون حدوث إصابات ، وانتقلت قوات الشرطة وفرضت كردونا أمنيا حول المنزل وقرر رئيس مدينة زفتى تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل وإعداد تقريرا حوله وفحص المنازل المجاورة له لبيان مدى تضررها من عدمه.
تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بشارع الجيش دائرة المركز دون حدوث إصابات ، وانتقلت قوات الشرطة وفرضت كردونا أمنيا حول المنزل وقرر رئيس مدينة زفتى تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل وإعداد تقريرا حوله وفحص المنازل المجاورة له لبيان مدى تضررها من عدمه.
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