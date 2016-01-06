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انهيار عقار مكون من 3 طوابق بـ"زفتى" فى الغربية دون وقوع إصابات

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انهيار عقار مكون من 3 طوابق بـ"زفتى" فى الغربية دون وقوع إصابات انهيار عقار مكون من 3 طوابق بـ"زفتى" فى الغربية دون وقوع إصابات
انهار عقار مكون من 3 طوابق بشارع الجيش بزفتى فى محافظة الغربية، مساء أمس الثلاثاء، دون وقوع إصابات ، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا حول العقار المنهار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بشارع الجيش دائرة المركز دون حدوث إصابات ، وانتقلت قوات الشرطة وفرضت كردونا أمنيا حول المنزل وقرر رئيس مدينة زفتى تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل وإعداد تقريرا حوله وفحص المنازل المجاورة له لبيان مدى تضررها من عدمه.
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