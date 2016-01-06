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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى

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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى
أصيب 3 مواطنين فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص وسيارة إسعاف بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق "القاهرة الفيوم / الصحراوى"، وتبين أن الحادث وقع بين السيارة رقم م ن 7621 ملاكى، والسيارة رقم ف ر أ 5326 ميكروباص وسيارة رقم س ه د 796 إسعاف.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من سهير زغلول محمد 35 سنة ربة منزل، وبشر مناع محمد 20 سنة، وندا صلاح مقبول 25 سنة، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 295 لسنة 2016، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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