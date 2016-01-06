عبور 186 سفينة قناة السويس خلال 4 أيام بحمولة 10.8 مليون طن

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن القناة شهدت خلال الأربعة أيام الماضية، بداية من يوم السبت وحتى أمس الثلاثاء، عبور 186 سفينة بحمولة 10 مليون و800 ألف طن، حيث عبرت القناة من الشمال إلى الجنوب 100 سفينة بحمولة 6 مليون طن كما عبرت من الجنوب 86 سفينة بحمولة 4 مليون و800 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية، صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت يوم السبت عبور41 سفينة بحمولة 2 مليون و410 ألف طن، وعبرت من اتجاه الشمال 19 سفينة بحمولة مليون و47 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الفرنسيةCMA CGM CHRISTOPHE COLOMB بحمولة 163 الف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات.

كما عبرت القناة من الجنوب 23 سفينة بحمولة مليون و363 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARY MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن القناة شهدت يوم الأحد عبور 58 سفينة بحمولة 3 مليون و600 ألف طن سفن بضائع صب من وناقلات بترول الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 35 سفينة بحمولة 2مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركيةMARIC MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة البترول التى ترفع علم سنغافورا EAGLE VIRGINIA بحمولة 163 ألف طن.

وأضافت التقارير، أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 46 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 23 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MAERESK EPP0 بحمولة 171 ألف طن قادمة من إسبانيا، فيما عبرت23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و100 ألف طن ، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC HAMPURG بحمولة 182 ألف طن.

وتابعت التقارير، أن المجرى الملاحي للقناة شهد أمس الثلاثاء عبور41 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين ، حيث شهدت قافلة الشمال شهدت عبور23 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية NSC EMANUELA بحمولة 156 ألف طن قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى جدة، وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية NSC GAIA بحمولة 156 ألف.

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