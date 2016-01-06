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الإسكندرية تستعد لنقل 776 أسرة من "كوم الملح" إلى منطقة "الإيجى كاب"

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الإسكندرية تستعد لنقل 776 أسرة من "كوم الملح" إلى منطقة "الإيجى كاب" الإسكندرية تستعد لنقل 776 أسرة من "كوم الملح" إلى منطقة "الإيجى كاب"
تفقد اللواء هانى عبد المقصود، سكرتير عام المحافظة بمرافقة الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للعشوائيات، واللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى أمس الثلاثاء، مشروعى "طلمبات المكس" و"الإيجى كاب" لتفقد سير العمل بها.

ويخصص مشروع "طلمبات المكس" لنقل سكان العشوائيات على ترعة الخندق بالمكس إليها، والتى تمثل خطورة داهمة من الدرجة الثانية على سكانها، ويتضمن المشروع 8 عقارات تحتوى على 160 وحدة.

أما منطقة "كوم الملح" فمن المقرر أيضا نقل قاطنيها إلى "الإيجى كاب"، لأنها تمثل خطورة من الدرجة الثانية، ويبلغ عدد قاطنيها 776 أسرة و760 محل، وسيتم نقلهم فور الانتهاء من الوحدات المخصصة لهم.

وعلى جانب آخر، تم تخصيص جزء من مشروع "الإيجى كاب" لإقامة عمارات لإسكان الشباب وجزء آخر كبديل لسكان المناطق العشوائية وعلى وجه التحديد منطقة "الهضبة الصينية" لما تمثله من خطورة من الدرجة الأولى على قاطنيها، حيث أجريت قرعة علنية لـ158 أسرة، وتم إبلاغهم بأرقام الوحدات الخاصة بهم.

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مصر 365