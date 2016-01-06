محافظ الإسكندرية: أؤيد المشروعات التى لا تخالف القانون وتعمل لصالح المحافظة

حضر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية المؤتمر الذى عقدته شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بفندق فلسطين، وذلك لعرض الخطة الاستثمارية للشركة خلال السنوات 3 القادمة وبحث سبل التعاون التنموى بين المحافظة والشركة.

واستعرض الدكتور مصطفى الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، الخطة الإستراتيجية والاستثمارية للشركة، وذكر بأن الشركة بدأت نشاطها منذ عام 1964 وحاليا تقوم الشركة بتطوير منطقة المعمورة بالكامل من خلال رفع كفاءة منظومة الأمن وتطوير منظومة الطرق من خلال رصف الطرق وإنارتها بالكامل ووضع مطبات متحركة وتطوير بوابة المعمورة، وعمل تصميمات عصرية للبوابات وعمل بوابات إلكترونية، كما سيتم تجديد الشاطئ الرملى ومن المخطط عمل مجمع مطاعم فى منطقة ابيدوس، وإنشاء منطقة العاب مائية (اكوا).

وأشار الصياد إلى ما قامت به الشركة فى منظومة النظافة، حيث قامت بوضع صناديق قمامة تحت الأرض وتزويد المنظومة بعربات كبس وكسح .هذا وقد تحدث الصياد عن مشروعات الشركة التى تحت حيز التنفيذ ومنها مشروع أرض السينما، ومشروع أرض تافرنا.

ومن بين المشروعات التنموية المطروحة للتعاون بين الشركة والمحافظة هو مشروع كوبرى المعمورة العلوى ومشروع المعمورة دريمز التى يمكن استغلالها سياحيا ليجعل من الإسكندرية مقصد سياحى عالمى ويوفر ما يقرب من 100 الف فرصة عمل .

وخلال كلمته هنأ المهندس محمد عبد الظاهر الجميع بالعام الجديد، ووجه الشكر للشركة على مجوداتهم وحماسهم، وأشار عبد الظاهر إلى أنه كمحافظ واجب عليه الحفاظ على المحافظة وعمل كل ما هو فى صالحها، مؤكدا بأنه لن يفعل أى شىء يتنافى مع صالح المحافظة.

وأكد المحافظ تأييده أى مشروعات بشرط ألا تتعارض مع القانون، وأن تكون فى مصلحة الإسكندرية فتنمية المدينة هو واجبنا جميعاً، كما اوضح المحافظ بان الجامعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا سيكون لهما رؤية تحترم فى المشاريع.

وقال عبد الظاهر بأنه دائماً ما يكرر بأننا جميعاً طرف واحد وكلنا يجمعنا حب مصر وحب الإسكندرية وأن مصلحتها هى هدفنا، وسوف تعود فى اقرب وقت ممكن إلى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وطالب رئيس جامعة الاسكندرية الشركة بالا يخرج أى تطوير عن الصورة التى اعتادنا عليها لمنطقة المعمورة، وأوضح بأنه يجب مواكبة أى مشروع بتطوير منظومة المرور والبنية التحتية والمرافق، كما طالب بضرورة التفكير بمحدودى الدخل والطبقة المتوسطة وكيف يستفيدوا من هذا التطور الهائل كما وعد بتقديم كافة الاستشارات العلمية فى حين طلبت من جامعة الإسكندرية.

جاء المؤتمر أمس بحضور الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ واللواء هانى عبد المقصود سكرتير عام المحافظة واللواء نادر جنيدى مدير أمن الإسكندرية.