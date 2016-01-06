محافظ الدقهلية للمسئولين التنفيذيين: "أنا غير راض عن الأداء ولن أقبل أعذارا"

عقد المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، أمس، جلسة مع المسئولين على نطاق المحافظة من رؤساء المراكز ووكلاء المديريات، والقيادات التنفيذية، عقب انتهاء لقاء المحافظ بالمواطنين وجه لهم العديد من التعليمات وحذر أنه غير راض عن مستوى الأداء، ولن يقبل أعذارا.

وشدد "إمام" على ضرورة قيام كل رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات، بدراسة المشكلات والعمل على إنهاء إجراءاتها قبل عرضها عليه، وأنه لن يقبل اعتذار عن الحضور من المسئولين كافة يوم لقاء المواطنين.

وأضاف أنه أمام مديرى المديريات ورؤساء المراكز والمدن 24 ساعة للرد على أى مذكرة، مشددا عليهم لبذل أقصى الجهود لتقديم أفضل خدمة للمواطنين فى إطار القانون، ولا مجال للمقصرين.

والتقى محافظ الدقهلية، بعدد من المواطنين فى اللقاء الأسبوعى، بحضور هناء عبد العزيز وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد وبحضور مسئولى الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات المختصين بدائرة المحافظة ومديرى الإدارات.

ووجه المحافظ بتشكيل عدد من اللجان، لدراسة وعرض المذكرات على المحافظ خلال 48 ساعة، والخاصة بطلبات المواطنين، شملت هذه اللجان لجنة تضم مسئولى إدارة الأملاك وإدارة التفتيش المالى والإدارى، والوحدة المحلية بمركز ميت غمر، والإدارة الهندسية لبحث مشكلة تقدير رسوم أملاك على أحد المواطنين، وأمر المحافظ بوقف كل الإجراءات المتخذة ضد المواطن لحين العرض عليه وقد وجه المحافظ كلامه لصاحب الشكوى قائلا له" يا حاج موضوعك عندى شخصيا".

وكلف بتشكيل لجنة تضم مسئولى المساحة والأملاك والوحدة المحلية لمركز ميت غمر، لدراسة إمكانية إنشاء نقطة مطافى ووحدة إسعاف والعرض على المحافظ خلال 48 ساعة، وبتشكيل لجنة لدراسة توسيع طريق المنصورة فى المسافة من كوبرى جديلة وحتى نهاية حدود المحافظة وذلك باستغلال مساحة ترعة الشرقاوية التى تم ردمها.

وأشار المحافظ أن المحافظة يمكنها توفير فرص عمل فى القطاع الخاص، طبقا للمؤهلات المقدمة وحسب الاحتياجات أما الوظائف الحكومية لها ضوابط تضعها الحكومة المركزية، وتتم عن طريق مسابقة يتقدم إليها كل من تنطبق عليه الشروط.