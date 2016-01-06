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إزالة تعديات على مساحة 10 أفدنة ببحيرة "المنزلة" بدمياط

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إزالة تعديات على مساحة 10 أفدنة ببحيرة "المنزلة" بدمياط إزالة تعديات على مساحة 10 أفدنة ببحيرة "المنزلة" بدمياط
تمكن رجال شرطة المسطحات المائية والبيئة بدمياط، من شن حملة موسعة على بحيرة المنزلة ،وأسفرت عن ضبط 4 قضايا مخالفات بيئة وضبط 4 قضايا حفار، و5 قضايا سيارة قرش سمكى و8 قضايا موتور لنش، بالإضافة إلى 6 قضايا ماكينة ضخ مياه، كما تمت مداهمة 5 "مراحات"، وإزالة تعديات بمساحة 10 أفدنة ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت قوات أمن دمياط قرارين إداريين بدائرة مركز فارسكور، تمثلا فى تمكين من أرض فضاء وتسليم أرض زراعية، وتحرر عن ذلك المحضرين رقمى 94، 95 إدارى مركز شرطة فارسكور لسنة 2016، كما تم تنفيذ 5 قرارات إدارية صادرة من الوحدة المحلية لمركز كفر البطيخ تمثلت فى غلق ورش دهان موبيليات مخالفة وجارى تحرر المحاضر اللازمة.

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