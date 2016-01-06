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محافظ عدن بعد نجاته: الهجوم ممول من المتمردين

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محافظ عدن بعد نجاته: الهجوم ممول من المتمردين محافظ عدن بعد نجاته: الهجوم ممول من المتمردين
قال محافظ عدن عيدروس الزبيدى، إن العمل الإرهابى، المتمثل باستهداف موكبه فى هجوم انتحارى، تم تمويله من قبل ميليشيات الحوثى وعلى عبد الله صالح، من خلال تفعيل الخلايا النائمة فى المنطقة.

وأشار الزبيدى - فى تصريح خاص لقناة سكاى نيوز الاخبارية اليوم الثلاثاء - إلى أن الرسالة التى حاول الحوثيون إيصالها من خلال الهجوم هى رفضهم القاطع لسيادة عدن كعاصمة لليمن، ورفض المتمردين لسيطرة الشرعية على مؤسسات الدولة.

وكان كل من محافظ عدن عيدروس الزبيدى، ومحافظ لحج ناصر الخبجى، نجيا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبهما فى حى الإنماء بعدن، وأسفرت عن مقتل أحد المرافقين وإصابة 8 آخرين.

وتم تنفيذ الهجوم من خلال سيارة مفخخة، يقودها انتحارى، وأدى الحادث إلى إصابة عدد من مرافقى المحافظين، ووقع الهجوم بعد خروجهم من اجتماع أمنى عقد فى منطقة البريقة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يستهدف فيها مسلحون محافظ عدن، إذ تم اغتيال محافظ عدن السابق، اللواء جعفر محمد سعد، فى ديسمبر الماضى فى انفجار استهدف موكبه بمنطقة التواهى جنوبى اليمن، وتبناه فى وقت لاحق تنظيم داعش المتشدد.
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