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بالفيديو.. العجاتى:الإفراج عن المدانين بقانون التظاهر حال عدم مناقشته خلال الـ"15 يوم"

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بالفيديو.. العجاتى:الإفراج عن المدانين بقانون التظاهر حال عدم مناقشته خلال الـ"15 يوم" بالفيديو.. العجاتى:الإفراج عن المدانين بقانون التظاهر حال عدم مناقشته خلال الـ"15 يوم"
قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن القانون الذى لم يتم مناقشته فى مجلس النواب خلال 15 يوماً يسقط ويزول ما كان له من أثر فى الفترة الماضية، لافتاً إلى أن قانون التظاهر لو لم يتم مناقشته خلال الفترة المقررة سيفرج عن المدانين الذين لهم صلة به.
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>وأضاف "العجاتى" خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى " الذى يقدمه على فضائية "أم بى سى مصر"، أن "كافة القوانين التى صدرت، ستعرض على البرلمان مقدمة من التى وافقت عليها وراجعها قسم التشريع بمجلس الدولة ووافق عليها أيضاً، ولكن السلطة التشريعية ملك للبرلمان الذى يملك تعديل القوانين أو إلغاؤها".

وأكد المستشار مجدى العجاتى، أن الحكومة لم تعرض تعديلاً لقانون التظاهر على البرلمان لأنها لا ترى احتياج لتعديل ما قامت بإصداره، قائلاً "الحكومة هتعدله ليه إذا كانت هى اللى مقدماه؟".


>مجدى العجاتى: مجلس النواب سيكون متزنا والتكتلات تحت القبة ليست عيبا

مجدى العجاتى: الحكومة لن تعرض على البرلمان تعديل "قانون التظاهر"

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مصر 365

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