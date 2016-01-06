منير فخرى عبد النور: البرادعى "رومانسى" وليس خائناً.. وحسنين هيكل "عمى"

أكد منير فخرى عبد النور ‏وزيرالصناعة والتجارة السابق، أن الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، ليس خائناً أو مدفوعاً من الخارج، ولكنه "رومانسى"، ناصحاً إياه بالابتعاد عن السياسة لأنه "ملوش فيها"، بحد قوله.

وقال الوزير السابق، فى أول حوار تلفزيونى بعد خروجه من التشكيل الوزارى، مع الإعلامى مجدى الجلاد، ببرنامج "لازم نفهم"، "‏محمد حسنين هيكل عمى، وكبرت لقيته قدامى وقد اختلف معه فى الرأى، ومحمد حسنى مبارك الإنسان صعبان عليا، ولكن الرئيس الأسبق ترك النظام يترهل بما لا يسمح باستمراره"، مؤكداً أن الإخوان صفحة وطويت.

وعن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال عبد النور إنه يتمتع بشخصية جارفة، تسمح له بفتح ذراعيه وقلبه لضم الشباب المصرى الوطنى الساعى إلى تنمية مصر ونهضتها ونموها.